Ilyas, 44 ans, a quitté son domicile à Liège afin de vendre sa voiture: depuis il est introuvable, l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Liège, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 28 juin 2019 vers 21 heures, Ilyas KÖSKER, un homme âgé de 44 ans, a quitté son domicile situé rue des Bayards à Liège afin de vendre sa voiture, une VW Golf noire portant l'immatriculation 1-WBU-448. Depuis lors, il ne s'est plus manifesté.

Ilyas KÖSKER mesure 1m68 et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs et courts. Il porte une moustache et une barbe noires.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon en coton beige et d'un T-shirt noir.

Si vous avez vu Ilyas KÖSKER ou sa voiture, ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.