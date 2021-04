Images impressionnantes du lac de Coo: le site est complètement vidé de son eau (vidéo)

Une opération impressionnante et inédite est en cours à la centrale hydroélectrique de Coo, en province de Liège. Le lac artificiel qui l'alimente est en train d'être vidé pour mener des travaux d'entretien et de transformation. La vidange de plusieurs millions de mètres cubes d'eau est exceptionnelle et transforme complètement le paysage.

Les images du fond du lac sont uniques et encore jamais vues. L'étendue d'eau artificielle a été mise en service en 1971. La centrale hydroélectrique de Coo produit en énergie l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Durant ce week-end, ce sont des millions de mètres cubes d'eau qui vont être évacués.

"Ce qui est exceptionnel ce week-end, c'est qu'on va également vidanger le fond du bassin inférieur. Le volume mort, ce qui n'est jamais pompé. On va l'évacuer vers la rivière voisine, vers l'Amblève, pour nous permettre de faire les travaux d'entretien de la centrale, qui sont nécessaires après cinquante ans d'exploitation", indique un Marc Locht, chef d'exploitation de la centrale électrique de Coo.

Des réparations et des améliorations

Huit millions d'euros sont nécessaires pour les travaux. 120 personnes vont se relayer sur le chantier. Le but de l'opération hors-norme est de rehausser les berges et d'entretenir les digues vieillissantes. "On en profite également pour refaire tout ce qui est surface béton. On va réhabiliter toutes les surfaces en béton. On va les ausculter et réparer les zones qui sont abîmées et qui doivent être réparées. On va également en profiter pour accroitre légèrement le bassin inférieur. On va donc excaver 150.000 m³ de terres", précise Gilles Hardy, chef de projet. Ce chiffre, c'est l'équivalent de 60 piscines olympiques.

Sauver les poissons

L'opération est tellement impressionnante que certains curieux sont venus assister à ce moment historique. "Une grande étendue d'eau comme ça, la voir vide, ça change beaucoup", confie un spectateur.

L'intervention est également délicate pour la biodiversité. Dix tonnes de poissons sont présentes dans le lac. Certains d'entre eux sont d'ailleurs restés coincés dans les poches d'eau. "Si c'est le cas, on va les pêcher avec des filets ou des moyens de pêche qu'on a, pour les transporter vers la retenue en amont. Pour éviter qu'ils ne meurent lorsque les poches vont s'assécher", précise Frédéric Dumonceau, responsable du service pêche du département Nature et Forêt.

L'opération de sauvetage des poissons devrait durer quelques jours. Quant aux travaux de rénovation, ils doivent s'achever fin juillet.