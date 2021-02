Immense rassemblement au parc de la Boverie à Liège: les jeunes expliquent pourquoi ils ont tombé le masque

Le printemps semble avoir déjà débuté, et plusieurs fêtes en plein air se sont improvisées dans les parcs en Belgique, ce mercredi. Plusieurs témoins nous ont envoyé des photos et vidéos de rassemblements au bois de la Cambre, à Bruxelles. Pendant ce temps, d'autres faisaient la fête au parc de la Boverie, à Liège.

Ce moment a été vécu comme une libération par les personnes interrogées: "On s'amuse avec des gens, on en a marre du covid", dit une jeune femme. "Pour une fois, ça nous fait un peu de bien, même si on sait que ce n’est pas forcément bien", reconnaît un jeune homme. "Les jeunes en ont marre du covid, c’est trop dur les études, c’est dur de suivre sur des écrans, alors, on ksar [on profite, on fait la fête, nldr]", entend-on encore.

"Pas contents, pas contents!", scandent des jeunes assis en groupe, à terre. "Il faut nous rendre nos libertés", nous dit un jeune homme, qui estime qu'il faut profiter du moment. "On est jeunes, on n'a qu'une vie", explique encore un autre.

Sur les images, très peu de masques visibles. Les distances ne semblent pas respectées non plus. La police était présente et est restée à distance.

Des scènes similaires ont été constatées à Gand et à Louvain.