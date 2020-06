Unités spéciales en intervention à Verviers: un homme menaçait de faire exploser sa maison (photos)

Selon nos confrères de l'Avenir, l'individu qui s'était retranché dans une maison à Verviers a été interpellé par la police. Son fils a également été arrêté, toujours selon nos confrères.

Plus tôt cet après-midi, plusieurs témoins nous avaient signalé la présence d'un homme retranché dans sa maison à Verviers et potentiellement dangereux. "Fort chabrol en cours à Ensival", nous avait écrit Maxime, via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris auprès de la police de la zone Vesdre, un homme était bien retranché dans son habitation rue entre-les-Ponts et menaçait de la faire exploser.

Pour sécuriser la zone, les pompiers ont coupé le gaz afin d'empêcher que l'individu ne mette ses menaces à exécution. Des tirs ont par ailleurs été entendus peu avant 17h: ils sont dus à l'opération de la brigade d'intervention. Son objectif: briser les vitres de l'habitation à l'aide de balles en caoutchouc pour que s'en échappe le gaz préalablement accumulé par l'individu.