Unités spéciales en intervention à Verviers: un homme menace de faire exploser sa maison (photos)

Plusieurs témoins nous ont signalé la présence d'un homme retranché dans sa maison à Verviers et potentiellement dangereux. "Fort chabrol en cours à Ensival", nous écrit Maxime, via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris auprès de la police de la zone Vesdre, un homme est bien retranché dans son habitation rue entre-les-Ponts et menace de la faire exploser. Les unités spéciales sont sur place, rapporte notre journaliste Mathieu Langer.

Pour sécuriser la zone, les pompiers ont coupé le gaz afin d'empêcher que l'individu ne mette ses menaces à exécution. Des tirs ont par ailleurs été entendus peu avant 17h: ils sont dus à l'opération de la brigade d'intervention. Son objectif: brise les vitres de l'habitation pour que s'en échappe le gaz préalablement accumulé par l'individu.

"La rue Pierre David (juste à côté de la rue Entre-les-Ponts, ndlr) est toujours bloquée, affirme Mike. Plus personne ne passe, c'est difficile pour les habitants d'accéder à leur domicile".

Plus d'informations dans quelques instants.