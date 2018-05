Important incendie sur le site de l'usine Umicore à Angleur: un périmètre de sécurité installé

Un incendie s’est déclenché à 21h40 rue Denis Lecoq sur le site Umicore. Un silo de poussière de zinc était en surchauffe. Rapidement les secours se sont mobilisés. Sur demande des pompiers, la phase communale a été déclenchée par le bourgmestre à 22h.

Un point de la situation a été fait entre la cellule de crise et le poste de commandement sur terrain. Résultat: pas de risque de contamination et pas de risque pour la population. Un périmètre de sécurité de 100m a été installé et des mesures de circulation ont été prises par précaution durant la phase. L'autoroute E25 a été fermée entre Chênée et les Grosses Battes et la ligne de chemin de fer a également été fermée.

La température du silo a rapidement baissé lorsque la matière a terminé sa combustion. La phase communale a été levée à 23h05. Tout risque est écarté et le périmètre de sécurité est ramené à la dimension de l’entreprise. Une équipe de pompiers reste sur place.