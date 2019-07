Important incendie chez AB Inbev à Jupille: les riverains priés temporairement de rester chez eux

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin peu après 11h au 6e étage de la tour AB Inbev située rue de Visé à Jupille. "Un gros dégagement de fumée est visible et de nombreux pompiers sont sur place", a confié un témoin via notre bouton orange Alertez-nous. Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé un incendie en cours.

Trente pompiers ont été envoyés sur place avec un camion-citerne et trois auto-pompes pour lutter contre les flammes.

Les hommes du feu ont déclenché la phase rouge et demandé aux habitants des alentours de rester chez eux par mesure de sécurité. "Par contre, aucune mesure de circulation n’a dû être prise", affirme la police de Liège, également sur place.

"Des travaux de découpe sur une ancienne cuve sont à l'origine de l'incendie. Le feu a pris au 6e étage et s'est communiqué au 5e et 4e étages", précise la police locale. On ne déplore aucun blessé.

Vers 12h30, le feu a été maîtrisé et la phase rouge a été levée. Les pompiers vont encore rester sur les lieux pour terminer les travaux de déblaiement et de vérification.