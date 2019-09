Un incendie s'est déclaré au sein de l'entreprise Libert, une scierie de Francorchamps, en région liégeoise. "La fumée est visible depuis Malmedy", raconte un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous signaler l'incendie. Les pompiers sont actuellement sur place et luttent contre les flammes. On ignore pour l'instant ce qui a provoqué le départ de feu.





@AliceLejeune via Alertez-nous.

















©Alertez-nous