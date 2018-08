Incendie à Sclessin: la façade d'une maison s'effondre

"Incendie Sclessin maison 1er étage et 2ème étage", signale Hassan ce mercredi peu avant 1h du matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Liège confirment une intervention rue Ernest Solvay à Sclessin. Un incendie qui a entraîné l’effondrement d’une façade. Le feu a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu.

Pour l'heure, l'origine du sinistre est inconnue. Selon la police de Liège, l'incendie n'a pas fait de victime mais il faudra attendre de vider le bâtiment pour en être certain.

Visiblement, la maison en question abrite l'entreprise "Toitures Robert". "Cette nuit notre showroom situé Rue Ernest Solvay 72 à Liège Sclessin a malheureusement été ravagé par un incendie", peut-on lire comme message sur la page Facebook de la société, qui précise qu'elle fonctionne malgré tout normalement.

Un ingénieur dépêché par le Service de la sécurité et de la salubrité publiques (SSSP) de la Ville de Liège a évalué la situation et préconisé de démolir le bâtiment, excepté le rez-de-chaussée. En effet, les deux étages et le toit ont été détruits et la façade avant s'est quant à elle effondrée. Une société de démolition a été contactée à la suite de l'incendie.

La rue Ernest Solvay restera fermée à la circulation à hauteur du sinistre le temps de la démolition, des déviations sont mises en place.