Photo envoyée via Alertez-nous

Un incendie s'est déclaré mardi peu avant 10h00 dans une habitation de l'avenue Reine Astrid à Verviers, a-t-on appris auprès de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau. Les pompiers des postes de Verviers et Limbourg étaient sur place, dans le quartier de Mangombroux. Une importante colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est dans une maison mitoyenne que l'incendie s'est déclaré. On ignore actuellement s'il y a des blessés.