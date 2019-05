Incendie dans un immeuble à appartements d'Ensival: plusieurs étages inhabitables

Un incendie s’est déclaré vers 8h ce matin à Ensival dans un immeuble à appartements situé dans la rue de Pepinster.



Le feu a pris au deuxième étage pour une raison encore inconnue. Les pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau ont rapidement maîtrisé l’incendie et ont quitté les lieux vers 9h40.



Tous les habitants de l’immeuble ont dû être évacués.



Les flammes ont fait d'importants dégâts matériels. Les deuxième et troisième étages sont inhabitables. En revanche, les habitants du rez-de-chaussée et du premier étage ont pu regagner leur logement.



La nationale 61 est restée fermée une partie de la matinée mais elle est maintenant rouverte.