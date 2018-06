Incendie dans le quartier Cathédrale à Liège: la dame qui a sauté d'un étage est décédée

Une des personnes blessées dans l'incendie, jeudi soir, d'une habitation abandonnée de la rue de la Licorne à Liège, est décédée. Il s'agit d'une squatteuse qui avait été grièvement brûlée et qui avait fait une lourde chute en tentant de sortir du bâtiment en flammes. Elle a succombé à ses blessures samedi soir.



L'incendie survenu dans le centre de Liège, jeudi, avait fait trois blessés dont un dans un état plus grave. Les victimes étaient des squatteurs. Selon le parquet liégeois, l'incendie est d'origine criminelle. "Une pensée pour C., victime de l'incendie qui a eu lieu jeudi dans un squat liégeois. Repose en paix C.", a écrit sur les réseaux sociaux le gérant d'une ASBL qui a pour habitude de venir en aide aux personnes sans domicile fixe.