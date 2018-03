Incendie dramatique cette nuit dans une maison où vivait un couple à Liège: invalide, le mari n'a pas survécu

Un incendie s'est produit cette nuit à Couthuin, dans la commune de Héron. Une maison située rue des Basses Trixhes à Couthuin a pris feu et les conséquences sont dramatiques, puisqu'on déplore un mort.

Un homme de 62 ans est décédé des suites de ses brûlures. Lui et sa compagne occupaient la maison. Invalide, l'homme devait dormir au rez-de-chaussée de la maison. Son épouse, elle dormait à l'étage.

L'incendie a eu lieu à 4 heures 10 cette nuit selon les pompiers de Liège. Les casernes de Huy et d'Andenne ont dû intervenir et les hommes du feu sont parvenus à secourir la dame grâce à la grande échelle. Malheureusement, il était déjà trop tard pour son époux. Le feu avait pris dans le lit de la victime et les pompiers n'ont pu que constater son décès.

La première piste suivie serait celle d'une cigarette mal éteinte.