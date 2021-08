Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment situé rue Marchandise à Amay ce lundi après-midi. Cédric, un riverain, nous a prévenu via le bouton orange Alertez-nous après avoir été surpris par le passage de plusieurs camions de pompiers. Les pompiers nous confirment qu'un incendie est en cours, sans apporter plus de précisions. Sur place, une autopompe, deux camions citerne et une ambulance ont été envoyés.