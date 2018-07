Incendies en série à Liège et Herstal cette nuit: "J'ai d'abord pensé à une fusillade vu les déflagrations"

Plusieurs incendies sont survenus dans la nuit de mardi à ce mercredi à Liège et Herstal. Vous nous avez prévenus via notre bouton orange Alertez-nous. "Incendie cette nuit entre 00h15 et 00h40 quartier Léonard. Pompiers intervenus en cinq minutes, incendie maîtrisé en 10 minutes", nous a écrit Lucien. Contactée par nos soins, l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs nous précise qu'il s'agissait d'un feu dans des garages survenu vers 00h22.



Plus tard dans la nuit, les hommes du feu ont été appelés à intervenir pour un incendie dans un garage à Herstal, dans la rue Faurieux, à 03h42. Plus d'une heure après, à 04h52, les pompiers se sont rendus dans la rue du Trois juin, toujours à Herstal, cette fois pour un feu dans le rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements. C'est certainement cet incendie qui a tiré Fabian de son sommeil. "Ce matin réveil en fanfare vers 4h45. J'ai d'abord pensé à une fusillade vu les déflagrations. Les pompiers sont arrivés très rapidement", nous a écrit ce témoin.



Enfin, vers 5h10, Daniela nous a envoyé des images d'Herstal. "Gros dégagement de fumée, que se passe-t-il?", nous a-t-elle demandé.



Il s'agissait très probablement du feu survenu dans un entrepôt de laRue Jean Lamoureux, pour lequel les pompiers ont encore été appelés.



La nuit a donc été agitée pour les habitants d'Herstal et de Liège, mais aussi et surtout pour les pompiers de la zone, appelés à intervenir sur ces incendies en série. Un homme du feu nous précise qu'aucun blessé n'est à déplorer. "Mais il y a beaucoup de dégâts matériels, et c'était beaucoup de travail pour les pompiers, car les accès aux bâtiments touchés sont parfois difficiles", nous a-t-il confié ce mercredi matin.