Incroyable tour de force d’une école de Liège: elle vend aux enchères des maillots et chaussures de STARS MONDIALES

Le 2 avril prochain, le collège St-Benoit St-Servais, à Liège, organisera en ligne la 4e édition de son opération "Maillots solidaires". Grâce aux organisations précédentes, les étudiants ont réussi à ouvrir des portes, à force de ténacité. Soit auprès des clubs sportifs de manière très officielle, soit par le bouche à oreilles et les réseaux qui se créent. Mais surtout, grâce à pas mal de culot…

"Le premier travail ça a été d’envoyer beaucoup de mails : entre 10.000 et 15.000 mails. On s’est d’abord concentrés sur le football parce que ça nous semblait le sport pour lequel les collectionneurs sont prêts à dépenser beaucoup d’argent. On a cherché les adresses de tous les clubs du monde ! On a espéré recevoir des réponses positives mais ce qui marche le mieux c’est le bouche-à-oreille. On en a parlé beaucoup autour de nous et c’est comme ça qu’on a obtenu la majorité des pièces", explique Vincent Dauby, ancien élève de l'école qui a relancé le projet après l’édition 2017 qui l’avait passionnée.

240 pièces mises en vente

Et le résultat est plutôt bluffant, puisqu’ils ont obtenu 240 pièces, visibles également sur le compte Instagram de l'opération. Des maillots, chaussures et autres objets dédicacés par des sportifs de renom. On y retrouve cette année :

International :

- la veste de Mohamed Farah (quadruple médaillé d’or olympique et sextuple champion du monde)

- des chaussures dédicacées par Paula Radcliffe (détentrice du record du monde féminin du marathon durant 16 ans) et Mo Farah

- les chaussures d’Eliud Kipchoge (champion olympique du marathon)

- un t-shirt de Tadej Pogacar (vainqueur du Tour de France)

- un maillot de Kyle Lowry (champion de NBA 2019 avec les Toronto Raptors)

- des maillots signés par l’ensemble des joueurs du FC Barcelone et de l’Olympique de Marseille

- un essuie signé Jelena Ostapenko

- des balles de tennis signées Marion Bartoli

- un ballon du FC Cologne

...

Belge :

- un maillot dédicacé par tous les Diables Rouges

- un maillot dédicacé par toutes les Red Flames

- les maillots de club de Thibaut Courtois, Axel Witsel, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Timothy Castagne, etc.

- les chaussures de Nacer Chadli

- un maillot de Nafissatou Thiam

- un maillot des Red Lions

- un maillot de David Goffin

- un polo et une casquette de Thierry Neuville

- les maillots de Maxime Monfort et Sylvain Moniquet

- une combinaison du skieur Armand Marchant

- un tapis de selle du cavalier Grégory Wathelet

- le kimono de la judokate Gabriella Willems

- un maillot de la basketteuse Julie Allemand

- un maillot de Jean-Michel Saive

…

Vente en ligne après l'édition 2020 reportée

L’authenticité des pièces est soit assurée par des certificats officiels, soit par les sportifs eux-mêmes qui ont fait des photos avec les pièces qu’ils offraient.

Les parrains de l’opération sont cette année le sprinter du 4X400m Robin Vanderbemden et le hockeyeur Victor Wegnez.

Contrairement aux précédentes éditions, Covid oblige, la vente n’aura pas lieu "en présentiel", comme on a pris l’habitude de le dire… "Tout a commencé en 2000 après un tremblement de terre en Turquie. On avait alors quelques pièces mais c’était très petit. La première édition a réellement été en 2009, puis la suivante en 2013, la 3ème en 2017 et normalement la 4ème devait se dérouler l’année passée en 2020. On devait faire la vente normalement fin mars à l’école, mais avec le Corona on a dû reporter en octobre. Puis on a vu que la situation sanitaire ne le permettait toujours pas du coup on a décidé de le reporter un an plus tard, mais en ligne", détaille Marie Simon qui organise également l’évènement.

Deux structures aidées : Iles de Paix et une académie au Togo

La vente aux enchères se déroulera entre le 2 et le 12 avril à 15h sur deux plateformes : eBay et MatchWornShirt, spécialisée dans la vente aux enchères de vareuses de football internationales. "Il faut juste mettre dans la barre de recherche : Maillots Solidaires 2020", explique Marie Simon. La majorité des pièces seront sur eBay mais 40 maillots de football seront réservés à MatchWornShirt, plus le maillot de Nafissatou Thiam, les baskets d’Eliud Kipchoge, de Paula Radcliffe et le maillot de NBA de Kyle Lowry.

Deux structures vont bénéficier à part égales des fonds générés par l’opération "Maillots solidaires". L’ONG belge Iles de Paix pour laquelle « ça fait 50 ans qu’on vend des modules au Collège », explique Marie Simon. Elle est active au Burkina Faso, au Bénon, en Tanzanie, en Ouganda et au Pérou. Et l’académie de football du Future Stars Agoè (FSA), au Togo, « active dans les quartiers de Lomé et qui aide à la réinsertion dans les milieux défavorisés », détaille Vincent Dauby. L’objectif est d’y améliorer les infrastructures.