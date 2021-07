Inondations: Nathan, 6 ans, a aidé au déblayage à Pepinster en conduisant... une pelleteuse (vidéo)

Parmi les nombreuses personnes venues spontanément aider les milliers de sinistrés des inondations dans la vallée de la Vesdre, il y a Nathan, un petit garçon de six ans aux aptitudes étonnantes et particulièrement précoces. En effet, cet enfant manie déjà une pelleteuse avec une aisance déconcertante. Pas la pelleteuse de bacs à sable. Non, une vraie pelleteuse, de celle que manipulent habituellement des ouvriers sur des chantiers de construction. C'est son père, Christophe qui raconte lui avoir appris la conduite de diverses machines depuis tout petit. Lorsqu'il a vu le désastre causé par la crue de la Vesdre, Christophe a décidé de venir en aide aux victimes de Pepinster avec plusieurs collègues et engins de chantier. "On y a mis une dizaine de machines et autant d’hommes. Ils étaient tous en congés, mais ils sont tous revenus pour aider Pepinster et les autres communes", rapporte-t-il à nos confrères de Soir Mag. Là-bas à Pepinster, son fils a piloté la pelleteuse toute la journée. "Ça a duré de 9h à 19h, mais uniquement un jour car il a d’autres choses comme des stages… Sinon, il viendrait tous les jours", raconte son papa à Soir Mag. Une vidéo montrant Nathan à l'oeuvre a été partagée un grand nombre de fois sur les réseaux sociaux : "Juste MAGIQUE. Quel gamin, 6 ans quoi. Bravo à toi et ton papa", commentait l'auteure de la vidéo, avant de féliciter à nouveau l'enfant lorsque des journaux ont relayé son talent: "Je ne pensais pas que ma vidéo allait le rendre si célèbre mais il le mérite BRAVO Nathan!"