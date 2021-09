INFO trafic : accident de poids lourds sur la E42 à hauteur de Huccorgne

Accident sur la E42 à hauteur de Huccorgne dans la province de Liège, peu avant le croisement avec la N652. Selon nos premières informations, l'accident concerne deux camions et une camionnette. On ne déplore qu'un blessé léger, le conducteur de la camionnette. Un des deux camions est un camion citerne contenant un produit chimique adr, il devra être transvasé dans un autre camion sur ordre des pompiers avant le dépannage des deux poids lourds. La police est sur place et a libéré une bande de circulation après que les automobilistes aient pris leur mal en patience pendant plus de deux heures. Il est désormais interdit de faire demi-tour. La circulation est encore difficile et pour l'heure, nous ne savons pas comment la situation va évoluer.