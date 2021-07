Inondations à Chaudfontaine: la population évacuée dans les lieux problématiques

La commune de Chaudfontaine (province de Liège) a indiqué mercredi, peu avant 15h00, que l'évacuation de la population riveraine des lieux problématiques en raison des inondations avait débuté. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes. Les personnes sont accueillies à l'espace Beaufays où leurs familles peuvent venir les chercher. "La police circule dans les rues pour proposer l'évacuation. Les pompiers et le personnel communal sont à pied d'œuvre pour organiser cette évacuation le plus rapidement possible, tant que la situation le permet encore", précise la commune. Les personnes souhaitant être évacuées peuvent composer le 04/3615 411. Dans le cas contraire, plusieurs consignes de sécurité restent indispensables : ne pas sortir de l'habitation ; fermer, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau, s'installer à l'étage avec des provisions de bouche, lampes de poche et piles, couvertures, etc.