Inondations à Liège: à peine replacés, des câbles sous-marins se détachent déjà

La zone de la région liégeoise fortement touchée par les inondations en juillet dernier se relève doucement. Les plus gros travaux se terminent au niveau du gaz, de l'électricité et des voies de circulation (trains, voitures, etc).

Mais parfois, les travaux d'aménagement ne suffisent pas. A Chênée, une section de la ville de Liège traversée par l'Ourthe, la réhabilitation des berges comprenait des câbles sous-marins, qui devaient franchir la rivière.

Selon les observations de notre journaliste, les travaux n'ont pas été effectués assez solidement: les câbles n'étaient visiblement pas suffisamment lestés. Avec les fortes pluies de la nuit dernière, qui ont augmenté le niveau et le courant de l'Ourthe, ces câbles se sont mis à flotter et à être battus par les rapides.

Conséquence: les nouvelles fixations sont déjà démolies, comme le montre la photo ci-dessous.

La Ville a été prévenue, et l'entreprise responsable des travaux va intervenir, selon nos informations.