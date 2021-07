Inondations: des bénévoles sont venus de Mons à Chaudfontaine pour donner un coup de main

En province de Liège, des citoyens se mobilisent pour aider les sinistrés. Des bénévoles, équipés de raclettes et de seaux, sont partis très tôt de Mons ce dimanche matin pour rejoindre Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine) à 140km afin de prêter main forte aux victimes des inondations.

Dès 6h ce matin, des bénévoles ont quitté Mons pour rejoindre Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège), une zone sinistrée par les inondations. Quatre voitures, dix Montois qui viennent apporter leur aide aux sinistrés. Françoise Hanard, l’une des bénévoles, exprime: "C'est important de les aider et de montrer qu'ils ne sont pas seuls. On pense à eux."

Dès leur arrivée ce matin, les bénévoles montois que nous avons suivis rencontrent d'autres citoyens solidaires.

Raclettes à la main, ils prennent la direction du centre et découvrent les terribles images du sinistre.

Faut que les gens se mobilisent vraiment

Très vite, le groupe s'organise. Certains partent chercher un groupe électrogène. Pour les autres, c'est une distribution de vivres qui démarre. Jus d'orange, petits-déjeuners ou encore bananes sont proposés aux sinistrés. Chaque rue est desservie. Un porte-à-porte mené par ces bénévoles. "Ça fait du bien", témoigne une habitante de Chaudfontaine après avoir reçu des ravitaillements. Un voisin ajoute : "C'est fantastique. On ne leur dira jamais assez merci. Ça nous réchauffe un peu."

Au total, des dizaines de kilos de denrées ont été distribuées. Caroline Leleux, une bénévole, ébruite: "Ils sont perdus. C'est compliqué de se rendre compte qu'il y a tout ça qui se met en place. Il faut le faire. Faut que les gens se mobilisent vraiment." Pour d'autres sinistrés, l'aide est logistique. Antoine, un bénévole, aide un couple qui semble avoir du mal à rentrer chez lui. Un peu plus loin, c'est un garage qu'il faut vider. Des bras mais aussi et surtout de l'écoute. "C'est aussi bien transporter des matelas ou des frigos que d'être là et les écouter. Simplement avoir l'oreille attentive et écouter ce qu'ils ont à nous à nous raconter."

Les Montois rencontrés par notre équipe de journalistes resteront encore une partie de l'après-midi de e dimanche. Un soutien infime mais qui pourtant ce matin à réconforter de nombreux sinistrés.