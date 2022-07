Inondations: "On ne dispose toujours pas de modèle pour évaluer l'impact des précipitations ou d'un lâché de barrage sur la montée des eaux"

"Un an après la catastrophe, on ne dispose toujours pas de modèle permettant de chiffrer, en cm, l'impact des précipitations ou d'un lâché du barrage sur la montée des eaux. C'est inadmissible", clame le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin revenant sur les inondations qui ont sévèrement touché sa commune il y a un an.

"Les informations ne nous sont pas parvenues ou de manière incorrecte. Lorsque l'on a été informé que le barrage d'Eupen allait lâcher 80m3 par seconde, nous avons demandé aux services du gouverneur quel serait l'impact sur la vallée de la Vesdre et notamment pour Pepinster. On nous a dit de ne pas nous inquiéter que ça allait augmenter de quelques cm, alors que la Vesdre a augmenté de plus d'un mètre?"

Pour remédier à ce problème de discordance entre les décisions et les réalités du terrain, Philippe Godin souhaiterait que les bourgmestres puissent avoir un accès direct à des informations de qualité. Pour éviter que de telles inondations ne frappent à nouveau sa commune, le bourgmestre souhaite également qu'un barrage de retenue soit construit au-dessus de Polleur pour réguler les flots de la Hoëgne.

6 morts et 1.400 maisons endommagées à Pepinster

La commune de Pepinster a été particulièrement touchée par les inondations des 14 et 15 juillet 2021. Six habitants de la ville ont perdu la vie emportés par les flots dévastateurs et plus de 1.400 maisons ont été endommagées, à différents niveaux, par la montée des eaux. Des commémorations et un moment de recueillement seront organisés le 14 juillet, date du marché mensuel. Un an après ces crues qui ont dévasté la vallée de la Vesdre, Philippe Godin, le bourgmestre de Pepinster revient sur ces événements dramatiques.

"C'est véritablement un torrent qui a traversé la commune. La force de l'eau était terrible au point que les vitrines des commerces ont explosés et que l'ensemble des marchandises ont été charriées dans la Vesdre. La violence des flots a également emporté des maisons qui se sont effondrées", se souvient le maïeur qui insiste sur la puissance et la force de l'eau mais aussi sur la durée du phénomène.

"On a déjà connu des inondations. Généralement l'eau monte pendant deux ou trois heures avant de redescendre. Ici, nous avons eu des flots d'eau durant plus de 36 heures, ce qui a provoqué les importants dégâts auxquels nous sommes confrontés".

Pour Philippe Godin, le lâché d'eaux effectué par le barrage d'Eupen n'a fait que renforcer la violence de la situation, en faisant augmenter le niveau de la Vesdre de plus d'un mètre dans la vallée de la Vesdre à hauteur de Pepinster. Plus d'une dizaine de maisons se sont effondrées durant la période d'inondation. Par la suite, le maïeur a pris un arrêté visant à la démolition d'une quarantaine de bâtiments pour des raisons de stabilité.

Un an après la catastrophe, ces immeubles ont été détruits. D'autres le seront dans les semaines ou mois à venir. "Dès le mois de septembre, j'ai fait part, au ministre-président Elio Di Rupo et au ministre Collignon, de mes inquiétudes par rapport aux bâtisses qui se retrouvaient isolées suite à l'effondrement et/ou la démolition des bâtiments attenants", explique le maïeur. Un message entendu par les autorités puisque la Région Wallonne vient de débloquer 2.777.777 euros pour plusieurs communes sinistrées afin qu'elles puissent racheter ces bâtiments, en vue de les détruire.

Quatre communes de la région verviétoise à savoir Pepinster, Verviers, Theux et Limbourg sont concernées. Une manière de pouvoir ainsi se débarrasser de ces traumatisants souvenirs des inondations. "La plupart des propriétaires concernés ont accepté et étaient même demandeurs. Certains ne souhaitent plus résider dans ces zones", ajoute Philippe Godin qui assure qu'une réflexion poussée est menée au sein du service de l'Urbanisme de manière à ce que l'on construise différemment

de sorte d'être plus à l'abri.