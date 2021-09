Inondations: l'évacuation des déchets de la Raye à Verviers a ENFIN commencé

Après six semaines d’attente, les habitants du quartier de la Raye, entre Ensival et Pepinster, vont enfin pouvoir être débarrassés de leurs crasses accumulées suite aux inondations, en bord de Vesdre. Le pont amenant au quartier a été renforcé. Les engins de l'armée peuvent désormais le franchir. Depuis le début de la semaine, les camions enchaînent les allers-retours pour dégager les débris.

Un soulagement pour les habitants, comme le confie Corinne: "Cela a bien avancé. Ce n'est pas encore ça, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après parce qu'on est informés de rien. On le sait au moment où cela arrive. On verra".

Depuis le 15 juillet, la zone était inaccessible à cause du pont, trop fragilisé pour pouvoir faire passer les engins de chantier. Déjà en mauvais état, il n’était plus du tout carrossable suite aux inondations. Il a donc fallu le consolider. Des travaux qui ont pris du temps. "On a renforcé les empâtements du pont, donc l'entrée du pont a été élargie avec notamment du béton pour renforcer. Ce qui nous permet le passage de véhicules de 12 tonnes, ce qui nous a ensuite permis de commencer des manoeuvres de déblayage au pont de la Raye", explique Maxime Degey, échevin des travaux à Verviers.

L'évacuation des déchets devrait être terminée pour la fin de la semaine.

L’opération aura coûté 140.000 euros à la ville mais le fédéral devrait rembourser les réparations sur les ponts.