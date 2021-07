Intempéries: 11.000 ménages privés d'électricité en région liégeoise, certaines coupures de gaz sont très problématiques

Samedi soir, il restait 157 cabines d'alimentation électrique hors tension en région liégeoise, ce qui correspond à quelque 11.000 ménages toujours privés d'électricité, a indiqué le gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité Resa. Par contre, 222 cabines ont pu être rétablies, permettant à 15.500 foyers de retrouver du courant, a-t-il précisé. "Mis à part quelques cas critiques, notamment à Pepinster ou dans certains villages ou quartiers de Trooz où presque tout est détruit, nous pouvons espérer rétablir l'électricité provisoirement dans pratiquement toutes les communes sinistrées de façon progressive et pour la fin de la semaine prochaine dans les zones les plus critiques. Mais nous restons prudents car nous ne sommes pas à l'abri de problèmes extrêmes", précise Gil Simon, le directeur général de Resa.

Gaz: 3.600 foyers particulièrement problématiques

En ce qui concerne le réseau gazier, après les premiers diagnostics posés au niveau des zones les plus sinistrées et la coupure de l'alimentation en gaz naturel dans celles-ci, des équipes ont vérifié les installations toujours alimentées en gaz mais impactées par les inondations. Les mesures de sécurisation ont été prises.

De nombreuses interventions ont également eu lieu suite à des appels relatifs à des risques d'effondrement et des problèmes de stabilité, a encore indiqué le gestionnaire. "La priorité actuelle est la poursuite de la sécurisation des réseaux, et donc des citoyens, ainsi que de continuer le diagnostic pour avoir un constat plus précis et prendre les mesures les plus adéquates", a-t-il ajouté en qualifiant la situation de "très problématique" pour les 3.600 ménages privés de gaz depuis les inondations.

Aucune solution provisoire n'est en effet possible pour une réalimentation en gaz. Le rétablissement passe nécessairement pas une reconstruction du réseau avec d'importants travaux de génie civil partout où il a été arraché ou endommagé. "Cette reconstruction nécessitera des semaines voire des mois de travail à la suite de quoi nos équipes devront passer dans tous les foyers sinistrés afin de s'assurer de la parfaite étanchéité des installations avant de relancer le gaz dans les conduites", a souligné enfin le gestionnaire.