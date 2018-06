Intempéries des derniers jours à Liège: les inondations reconnues comme calamité publique ?

Les fortes pluies qui sont tombées jeudi et vendredi derniers ont causé des inondations un peu partout en région liégeoise, les pompiers ayant enregistré entre 150 et 200 interventions. A Liège, le centre-ville a été fortement touché ainsi que divers quartiers, à des degrés divers, comme Jupille, Wandre, Saint-Léonard ou Sainte-Marguerite. Une demande de reconnaissance en tant que calamité publique sera introduite, a-t-on indiqué lundi au cabinet du bourgmestre.



Gardez toutes les preuves



Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, soumettra au collège communal, vendredi, une demande de reconnaissance de ces intempéries comme calamité publique auprès du Service régional des calamités. Les citoyens liégeois ayant subi des inondations sont dès lors invités à conserver des photos des pièces/objets les plus fortement abîmés ainsi que toute pièce nécessaire à l'établissement chiffré des dégâts (devis de réparation, facture de travaux...)."Lorsque des dégâts ont été causés à l'extérieur des immeubles, les citoyens doivent prendre contact avec l'administration communale, au 04/221.83.53, afin de faire part des pertes subies. Les services communaux vont ensuite compiler ces déclarations et effectuer une démarche groupée vers la Région wallonne", précise-t-on au cabinet du bourgmestre.

Par contre, en cas de dégâts à l'intérieur, ceux-ci relèvent de l'assurance-incendie. A chacun, dès lors, de s'adresser à son organisme assureur. Les services communaux restent mobilisés pour répondre aux difficultés rencontrées par les citoyens, ajoute la Ville. Il convient par ailleurs de contacter les services de Liège propreté (04/222.44.22) concernant la problématique des déchets.Pour toute autre question, le cabinet du bourgmestre est joignable au 04/221.80.91.