Intempéries: une grange menace de s'effondrer à Wasseiges

Une grange située dans la rue du Lucar entre Ambresin et Merdorp à Wasseiges (province de Liège) risque de s'effondrer à cause des inondations survenues dans la région, rapportent les autorités locales.

La grange donne directement sur la rue et la voirie a été fermée par mesure de précaution en attendant le passage des experts en stabilité pour voir s'il s'avère nécessaire de la détruire ou si elle peut être sauvée.

De grande taille, elle pourrait s'effondrer directement en partie sur la rue. La grange est elle-même reliée à une maison. Il y a donc un risque que celle-ci soit endommagée si la grange est abattue.

En attendant l'avis des experts, la circulation a été déviée et la ligne de bus sur Ambresin est impactée. Des arrêts de bus ont en effet été supprimés pour une durée indéterminée jusqu'à ce que tout danger soit écarté.

Le matin du vendredi 16 juillet, les Wasseigeois s'étaient réveillés les pieds dans l'eau de la Mehaigne. Le Clos du Lac avait notamment été inondé, de même que plusieurs rues. La veille, le jeudi 15 juillet, ce sont les villages d'Ambresin et surtout celui de Meeffe qui avaient été touchés par les intempéries. Certaines maisons avaient été inondées au rez-de-chaussée et le passage vers Wasseiges ne pouvait plus s'effectuer qu'en tracteur. Les autorités communales communiqueront davantage sur le sujet dans les prochains jours.