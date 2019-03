Un individu recherché pointe une arme sur la police à Sclessin: le peloton anti-banditisme est parvenu à l'arrêter

Un témoin nous a signalé une intervention de police ce vendredi vers 19h à Sclessin (Liège), via le bouton orange Alertez-nous. Une autre personne a évoqué une personne armée.



La police de Liège nous précise qu'un suspect a été neutralisé par les forces de l'ordre. "Un individu recherché a été repéré à bord d’un véhicule à Sclessin. Il a refusé de s’arrêter et une course-poursuite a eu lieu. L’homme est sorti de sa voiture en courant rue Ernest Solvay, la course-poursuite s’est alors poursuivie à pieds. L’homme a pointé une arme sur nos policiers avant de se réfugier entre deux voitures. Le peloton anti-banditisme et les équipes en renforts ont réussi a neutraliser et intercepter l’individu sans incident. Aucun coup de feu n’a été tiré , ni par l’individu ni par les policiers", a précisé la porte-parole de la police de Liège, Jadranka Lozina.



Une deuxième personne était présente dans le véhicule. Elle n'a pas opposé de résistance lors de l'intervention des policiers.