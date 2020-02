Ivre, il percute une voiture de luxe avant de rouler dans le piétonnier du Carré à Liège

Un individu a emprunté le piétonnier de la zone festive du Carré avec son véhicule la nuit de samedi à dimanche vers 5h00 du matin, a indiqué lundi le parquet de Liège. Le suspect âgé d'une trentaine d'années et sous l'influence d'alcool au moment des faits, a expliqué qu'il était à la recherche d'une place pour se parquer.



Quelques instants plus tôt, l'homme a percuté avec sa voiture une Porsche, alors qu'il circulait à vive allure devant l'opéra de Liège. Il s'est ensuite dirigé vers la place Cathédrale puis a emprunté le piétonnier avec sa voiture, à hauteur de la rue du Mouton Blanc. Il a poursuivi son chemin en direction de la rue du Pot d'Or, où une vingtaine de fêtards qui rentraient de soirée, ont été contraints de se coller aux façades pour ne pas finir sous les roues de la voiture.

Par chance, personne n'a été blessé. Des policiers présents sur les lieux, se sont alors positionnés au milieu de la rue avec leur véhicule et ont allumé les feux bleus, afin de signaler leur présence et sécuriser la zone. Ils affirment que l'homme roulait excessivement vite et ne maîtrisait pas son engin.

Le véhicule s'est finalement immobilisé 50 mètres plus loin. Lundi, l'individu qui n'avait pas son permis de conduire sur lui au moment des faits, a été déféré au parquet de Liège et son dossier a été mis à l'instruction. Une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.