Jalhay: le propriétaire de chambres d'hôtes sort une carabine face à des clients venus de Bruxelles

Un propriétaire de chambres d'hôtes a été interpellé ce vendredi soir à Jalhay (Verviers), a indiqué le parquet de Liège. L'homme devait recevoir quatre Bruxellois pour 19h00. Ces derniers sont finalement arrivés vers 23h00 et ont causé quelques désagréments aux autres personnes présentes sur place.



Se sentant menacé, le propriétaire, né en 1969, s'est emparé d'une carabine obsolète pour intimider le groupe de Bruxellois. Le suspect a expliqué avoir agi de la sorte dans le but de se défendre. Il a précisé que l'arme utilisée était hors d'usage. Deux victimes se sont plaintes de coups et blessures, mais aucun élément matériel n'accrédite cette thèse.



Le propriétaire a reçu un rappel à l'ordre de la magistrate de garde car il ne possédait pas d'antécédent judiciaire.