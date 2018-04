Jamais aucun vol dans une voiture ne fait l'objet d'une enquête... sauf pour le moment à Liège: pourquoi cette exception?

C'est une info RTL. D'habitude, dû aux peu de chances de retrouver vos biens, les vols dans les voitures ne sont pas la priorité de la police qui ne mène pas d'enquête. Mais à Liège, on fait actuellement une exception pour… l'épouse du procureur du Roi. Traitement de faveur ?

Tout a commencé il y a quelques jours, l'épouse du procureur du Roi, Philippe Dulieu, dépose plainte dans un commissariat. Alors que sa voiture était garée, un individu aurait dérobé son ordinateur portable sans fracturer la voiture. Dans un pareil cas, l'inspecteur rédige ce qu'on appelle un PV simplifié. C'est à dire qu'aucune enquête ne sera lancée, ce vol, ce sera juste une ligne dans les statistiques criminelles. Sauf que cette fois, le procès-verbal a dû être apporté immédiatement, par coursier, au palais de Justice, dans les bureaux du parquet. Et aujourd'hui, l'enquête est confiée à la brigade judiciaire chargée habituellement des affaires complexes... Alors, on sait que tous les ans, 450.000 dossiers sont classés sans suite en Belgique. Généralement parce que les procureurs estiment que les affaires ne sont pas prioritaires. Les vols dans les véhicule sans violence ni menace font partie de ces affaires jugées secondaires.... Sauf peut-être quand il s'agit de l'ordinateur de la femme d'un procureur...



Antoine Schuurwegen