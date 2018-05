Jan Jambon salue le courage d'une femme de ménage de l'école de Waha: "Elle a peut-être évité plus de victimes dans l'école"

Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a salué mercredi le courage d'une femme de ménage de l'athénée Léonie de Waha à Liège. Selon certaines sources, cette femme de confession musulmane a raisonné le tueur et l'a empêché d'aller plus loin dans l'école.



Cette femme a reçu mardi après-midi la visite du Roi accompagné du Premier ministre, Charles Michel, et du ministre de l'Intérieur, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital de la Citadelle, en état de choc. "J'ai été impressionné par la conversation qu'elle a menée avec le terroriste. Elle a été très courageuse et, peut-être, a-t-elle évité plus de victimes dans l'école", a déclaré M. Jambon sur les ondes de Bel-RTL.

LE RAPPEL DES FAITS DE MARDI MATIN

QUI EST BENJAMIN HERMAN ?