Jean a disparu à Saint-Nicolas: l'avez-vous vu?

Le mardi 10 mars 2020, vers 19h45, Jean Debras, un homme âgé de 61 ans, a quitté l’hôpital Saint-Nicolas dans la commune du même nom.

Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jean Debras mesure approximativement 1m80 et est de corpulence athlétique. Il porte une moustache et a des cheveux mi-longs gris. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon training noir, une chemise lignée gris blanc et une veste noire.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.