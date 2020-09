Jean, cycliste amateur liégeois, est le premier hôte protocolaire sur le Tour de France

Jean Pepinster a une particularité : il est le tout premier hôte protocolaire pour la remise du maillot jaune au Tour de France, et il est Belge. Le jeune homme originaire de Soumagne est cycliste amateur depuis qu'il a 12 ans. Il avait été subjugué par le passage du Tour de France à Liège en 2012, et a postulé pour rejoindre l'organisation. Il n'a toutefois été repris que trois ans plus tard, dès qu'il a obtenu son permis. Cette année, "au début du mois de juillet, on m'a demandé de me tenir prêt pour devenir hôte protocolaire", explique-t-il.

À 27 ans, le cycliste amateur officie depuis 2015 comme assistant presse pour le compte de la marque LCL, major sponsor du maillot jaune. Et depuis le départ du Tour, il est devenu le 1e hôte masculin présent sur le podium, lors de la remise du maillot jaune. Jean doit s'y présenter le jeudi et les week-ends.

"On est juste à côté d'eux sur le podium"

À ce titre, il a donc partagé le podium avec Kristoff et Alaphilippe mais sans le moindre contact. "J'avais plus de contacts avec les coureurs l'an dernier, lorsqu'ils venaient boire un café ou voir leur famille, au village départ, alors que cette année, alors que je suis même dans la zone arrivée et la zone podium, on n'a aucun contact, pour bien séparer les bulles. D'abord, le coureur doit entrer tout seul, déjà habillé avec le maillot jaune, par un des membres de son staff, et déjà porteur du bouquet et du petit lion en peluche. Nous, on ne remet rien malheureusement, on est juste à côté d'eux sur le podium".

Jean est un des rares belges de l'organisation, à part la caravane. Il effectue également le rôle de chauffeur cette année. Fier de ce titre d'hôte protocolaire, il est aussi conscient que cela frustre un peu certaines hôtesses : "Celles qui ont gardé leur boulot, je ne pense pas, mais c'est certain qu'on a réduit l'effectif, et même si elles ne voulaient pas être considérées comme des potiches, j'ai l'impression que la décision les frustre un peu".

Prochaine apparition pour Jean, ce sera jeudi, au Mont Aigoual, où il apparaîtra une fois de plus avec une des stars du peloton.