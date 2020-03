Jean-Michel Javaux, le bourgmestre d'Amay, hospitalisé: il souffre d'une pneumonie virale

Le bourgmestre d'Amay et ancien co-président d'Ecolo Jean-Michel Javaux a été admis à l'hôpital dimanche matin et se trouve en observation pour une pneumonie virale, a-t-il annoncé lui-même sur son profil Facebook.



"On verra dans 24 à 48 heures la source virale mais bon, on a bien un doute...", commente-t-il en pleine épidémie de Covid-19. Il note avoir strictement surveillé les consignes médicales et de santé publique ces derniers jours, notamment en restant confiné chez lui et en télétravaillant.

