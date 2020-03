Jean-Yves Discry a tiré sur Maxime Pans, le policier liégeois: il était sous l'influence de la cocaïne

Jean-Yves Discry, l'homme qui a tiré sur Maxime Pans, un policier liégeois, était sous l'influence de la drogue au moment des faits. Pour rappel, Maxime Pans a reçu une balle dans la tête lors d'un contrôle de routine à Jupille (Liège), au début du mois de septembre 2019. Son collègue avait alors riposté sur l'assaillant, le touchant mortellement.

Des analyses toxicologiques ont été effectuées sur le cadavre du tireur, Jean-Yves Discry, et ont confirmé la piste privilégiée par le parquet de Liège : l'homme était bel et bien sous l'influence de cocaïne et d'héroïne.

Selon la mère du tireur, Jean-Yves Discry était dans un état dépressif. "Je suis persuadée que mon fils voulait se suicider", assure-t-elle lors d'une interview accordée à Sudpresse en novembre dernier. Selon elle, c'est pour cette raison que Jean-Yves Discry était armé le jour du drame.

Depuis cette attaque, le policier blessé, Maxime Pans, a été opéré à plusieurs reprises. Il est aujourd'hui en rééducation, soutenu par sa famille qui donne régulièrement de ses nouvelles. Aux dernières nouvelles, le policier se porte bien : il mange et reprend du poids, son moral s'améliore de jours en jours.