Jordan attend depuis 15 ans d'être indemnisé par la Région wallonne, reconnue responsable de l'accident qui a tué sa maman

Le jeune homme et ses cinq frères et sœurs perçoivent ce retard d'indemnisation comme un "manque de respect".

Le 19 décembre 2003, la maman de Jordan Vogeleer perdait la vie dans un accident de la route à Ben-Ahin, en province de Liège. Orphelin de mère à 17 ans, le jeune homme a évidemment très mal supporté la disparition brutale de sa maman. Aujourd'hui, Jordan en veut à la région wallonne pour les 36.000 euro d'indemnités non-payés en intégralité.

"Il y a 3 mois, j’ai reçu 18.631 euros, soit un peu moins de la moitié, a-t-il expliqué au journal La Meuse Huy-Waremme. Mon avocat a interrogé la Région Wallonne et on lui a dit qu’il y avait eu une erreur de calcul… Le reste du montant devait être versé au plus tard pour le mois de février, mais je n’ai toujours rien reçu".





"Bien trop long"

Le jeune homme est furieux contre la Région wallonne et dénonce "un manque de respect pour les victimes". "Quinze ans pour traiter un dossier, cela me paraît bien trop long", ajoute-t-il.

Me Sophie Seinlet, qui défend la Région wallonne sur ce dossier, conçoit que cette procédure est particulièrement lente. "C’est un dossier très délicat. Il a fallu beaucoup de temps pour trancher les différentes responsabilités", a-t-elle confié à La Meuse. C'est la Région wallonne qui a été désignée comme responsable car la route où l'accident est survenu était verglacée, et n'avait pas été salée correctement.

Si l'avocate admet la longueur de la procédure, elle estime que le délai de paiement est quant à lui normal. Elle précise que le conseil de Jordan aurait fait une erreur dans le décompte, à l'origine de la situation actuelle.