Dramatique accident de camion survenu à Spa en 2013: les responsables de la société de transport ont été condamnés

Un camion avait dévalé la côte de la Sauvenière et embouti une habitation, faisant 3 morts dont le chauffeur, en mai 2013. Les patrons de la société de transport sont tenus pour responsables d'homicide involontaire. Le tribunal de police de Verviers les a condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Nos journalistes Emiliano Bongfigli et David Muller ont assisté au jugement pour le RTL info 13h.

Au bout de sa course folle, le camion s'était littéralement embrasé, provoquant de nombreux dégâts aux habitations et tuant sur le coup un piéton qui promenait son chien. Le chauffeur ne s'en était pas sorti non plus. Enfin, présente dans un véhicule touché par l'accident, une dame âgée décédera également de ses graves blessures deux ans plus tard.

Près de cinq ans après les faits, et de nombreuses expertises techniques, les responsables ont été désignés. Ce sont les administrateurs de la société de transport. Pas en ordre d'assurance et pas en ordre au niveau technique, le camion n'aurait jamais dû se trouver sur la voie publique.

"Il est inadmissible que des vies soient ainsi mises en péril, et que les prévenus se soient soustraits à des obligations de sécurité élémentaire, relatives au véhicule, afin de faire des économies", a déclaré ce matin Françoise Gathoy, juge au Tribunal de police de Liège, division Verviers.





Prison avec sursis, amende et déchéance du droit de conduire

La rue de la Sauvenière est interdite aux poids-lourds de plus de 7 tonnes mais le chauffeur l'avait quand même empruntée. Le tribunal a estimé que la plus grande faute avait cependant été commise par les deux patrons de la société de transport.

"Les peines prononcées par le tribunal sont des peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis total pour la peine d'emprisonnement, des peines d'amende portées à 6.000 euros, et des peines de déchéance du droit de conduire de 3 mois", a expliqué Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division à Verviers du parquet de Liège.

Le tribunal a également reconnu les propriétaires civilement responsables, ce qui impliquera des dommages et intérêt en faveur des nombreuses parties civiles.