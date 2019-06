Jule, 20 ans, avait sauvé une mère et ses deux enfants bloqués sur un passage à niveau à Jambes: il a été récompensé

Jule, un jeune homme de 20 ans, a été décoré à Gembloux. Une médaille décernée pour avoir sauvé la vie, en novembre dernier, d'une mère et de ses 2 enfants, à Jambes.

A seulement 20 ans, Jule Frerotte est un héros. Souvenez-vous, en novembre dernier, ce jeune homme avait sauvé la vie d'une mère et de ses deux enfants dont la voiture était restée coincée sur un passage à niveau à Jambes.

Ce samedi, une distinction lui a été décernée. Sous les applaudissements, Jule a reçu sa médaille pour acte de bravoure et de courage. "C'est une sensation assez bizarre mais ça fait très plaisir. Voir autant de personnes qui sont là pour moi, ça fait du bien", nous confie-t-il. Une récompense symbolique pour honorer le comportement du jeune homme qui avait risqué sa vie pour sauver celle d'une mère et ses enfants.

Le 3 novembre dernier, aux alentours de 19 heures, Jules quittait son job étudiant pour rejoindre son habitation. Comme d'habitude, il avait emprunté un passage à niveau à Jambes. Mais ce soir-là, une situation inattendue avait attiré son attention. Une voiture semblait bloquée en plein milieu du passage. "J'ai voulu passer sur le passage à niveau quand j'ai aperçu cette dame coincée sur les rails avec son véhicule", nous avait-il expliqué.





"J'ai continué à vivre ma petite vie tranquille"



Sans aucune hésitation, le jeune homme était venu en aide aux occupants de la voiture. Quelques minutes plus tard, un train de marchandises percutait le véhicule. Grâce à l'intervention de Jule, personne n'avait été blessé.

La Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de Belgique ne décerne qu'une dizaine de distinctions honorifiques par an. Mais pour Jule, presque rien n'a changé. "J'ai continué à vivre ma petite vie tranquille et au final, tout se passe bien. J'ai peut-être évolué dans le sens où je sais mieux gérer mon stress maintenant", lâche-t-il. Encore étudiant, Jule entend entrer dans la police à l'issue de sa formation.