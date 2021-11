Juprelle: plusieurs blessés dans un accident entre deux voitures

Un important accident de circulation impliquant deux voitures s'est produit durant la nuit de vendredi à samedi à Juprelle (province de Liège), ont indiqué les pompiers liégeois. Plusieurs personnes ont été blessées.



L'accident s'est produit aux alentours de 03h45 samedi matin, chaussée de Tongres. Trois personnes étaient coincées dans un des véhicules et ont dû être désincarcérées par les pompiers. Les occupants de l'avant de la voiture étaient plus sérieusement touchés, ont précisé les secours. Samedi matin, on ignorait la gravité exacte des blessures des victimes. Une autopompe et un véhicule de désincarcération du poste avancé d'Ans se sont rendus sur place. Un véhicule officier, des ambulances, le Smur et les pompiers de Tongres étaient également présents.