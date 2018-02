Kilian arrondit ses fins de mois en soulevant des poids sur YouTube: Il a gagné 1500 euros en un an

Youtube peut être un moyen intéressant pour se faire un peu d'argent de poche comme étudiant. Si vos vidéos dépassent un certain nombre de vues, vous êtes rémunéré. C'est ce qui arrive à Kilian, il publie une vidéo par semaine et grâce à ses cinquante mille abonnés, il gagne 1500 € par an. C’est mieux qu'un job étudiant. Reportage de Julien Modave et Aline Lejeune.

Ca commence toujours comme ça…Un jeune souriant qui a une passion et un peu d’ambition. Pour Kilian, c’est dans la cave de ses parents que tout a débuté. Face caméra, il donne des conseils à ceux qui, comme lui, aiment tâter des haltères et progresser sans se blesser.





Il a pu arrêter son job d'étudiant



En un an, ses vidéos ont été vues plus de 3 millions de fois. A 50 centimes en moyenne pour mille vues, ça ne l’a pas rendu riche mais 1500 euros lui permettent désormais de ne plus faire d’autre job étudiant. "Le boulot d’étudiant que je faisais avant, je donnais des stages pendant les vacances. Ce qui se passe, c’est que je ne suis pas déclaré en tant que Youtubeur, je ne déclare pas mon argent et donc je ne le retire pas. Il est sur un compte, l’argent est là, une fois que j’aurai déclaré tout ça je pourrai le retirer" explique Kilian.



Après un passage en sciences du sport, il est aujourd’hui étudiant en sciences de la nutrition. Chaque samedi, ses vidéos sont suivies par une communauté de 46 000 abonnés. "Je prends mes infos surtout dans les livres et sur internet mais aussi à travers la pratique et les études que j’ai faites" ajoute le jeune homme.





8 heures de travail pour 10 minutes de vidéo



Kilian consacre en moyenne 8 heures pour monter et tourner une vidéo de 10 minutes. Aujourd’hui, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se mettre en scène. La plupart ne gagne pas plus de 50 euros par vidéo, tout cela dépend de la publicité et du nombre de vues mais lorsque l’on vit chez ses parents, c’est toujours une bonne affaire.