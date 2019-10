L'ancien bourgmestre de Spa, Joseph Houssa, est décédé

Joseph Houssa, l'ancien bourgmestre MR de Spa, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Sudpresse sur son site internet. Maïeur de la cité thermale spadoise à partir de 1983, il avait passé la main à Sophie Delettre en 2018. M. Houssa est décédé la nuit dernière à l'âge de 89 ans. Il se battait depuis un certain temps contre la maladie.



Né à Hotton le 12 avril 1930, Joseph Houssa a été député wallon de 1988 à 1999, décrit le site "Connaitre la Wallonie" dans sa section consacrée aux Wallons marquants. Issu d'un milieu d'agriculteurs, il est d'abord directeur d'un société frigorifique au Congo. Après l'indépendance, il s'installe à Nivezé, y crée deux sociétés d'assurance et se lance en politique au parti libéral. A la fusion des communes, il devient conseiller communal à Spa et conseiller provincial. Il devient bourgmestre de Spa en 1982 en renversant le PSC. Il participe au renouveau de la cité thermale en redéployant le thermalisme privé, en favorisant le tourisme et l'activité industrielle. Il devient ensuite sénateur, puis député wallon jusqu'en 1999, date à laquelle il ne se consacre plus qu'à sa ville.



Fort affaibli depuis quelques semaines, l'ancien maïeur, surnommé "chef", était hospitalisé à Verviers, où il a tiré sa révérence durant la nuit de samedi à dimanche. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Joseph Houssa. C'était un grand homme qui s'est toujours battu pour sa ville et ses citoyens, parfois même au détriment de sa propre famille", a déclaré Sophie Delettre, l'actuelle bourgmestre de Spa, qui a travaillé avec Joseph Houssa durant ces 18 dernières années. "Je suis encore sous le choc et je ne réalise pas encore. Je me remémore les bons moments que l'on a passés ensemble et tout ce qu'il m'a appris. On avait 50 ans d'écart et je le considérais comme mon grand-père spirituel", a conclu la bourgmestre, très attristée.