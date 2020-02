L'ancien hôpital Saint-Vincent à Rocourt peut désormais accueillir plusieurs dizaines de réfugiés

L'ancien hôpital Saint-Vincent accueille depuis hier des dizaines de réfugiés à Rocourt. A terme, il hébergera près de 280 familles ou personnes isolées. La demande est très forte. Fedasil doit créer 700 à 800 places chaque mois pour le moment. Deux autres centres ouverts existent déjà à Bierset et rue de la Tonne.

Depuis ce lundi, plusieurs dizaines de réfugiés sont accueillis dans deux bâtiments situés sur le site de l’hôpital Saint-Vincent à Rocourt. A terme, ils seront près de 280, tant des familles que des personnes isolées (adultes ou mineures).

Une soixantaine de personnes ont été engagées pour organiser l’accueil et l’accompagnement des résidents du nouveau centre. Comme tous les centres de Fedasil, celui de Liège sera un centre ouvert. Celui de Rocourt est le troisième en Cité Ardente après Bierset, et celui situé rue de la Tonne.

Le réseau de Fedasil et ses partenaires compte désormais plus de 27.000 places – c’est 6.000 de plus qu’au début de l’année 2019. Ces dernières semaines, Fedasil a ouvert plusieurs centres temporaires, notamment à Spa, Theux, Bredene, Zoutleeuw et bientôt à Gand, Coxyde et Herbeumont.