L'athénée Léonie de Waha rouvre ses portes ce jeudi, 48h après la fusillade à Liège: que vont faire les élèves ?

Deux jours après l'attaque de Liège, l'Athénee Léonie de Waha rouvre ce matin. Mais les cours ne reprendront que lundi dans cet établissement où une femme de ménage a été prise en otage par Benjamin Herman mardi, lors de sa fusillade ayant coûté la vie à trois innocents.

Des travaux d'aménagement y sont effectués et les élèves peuvent venir récupérer leurs affaires. Mathieu Langer est sur place, ce jeudi matin.

"48h après l'attentat, l'atmosphère est encore très lourde. Sur le parvis, des baches blanches sont encore dressées pour cacher les dizaines d'impacts de balle tirée par le peloton antibanditisme. Les élèves retournent donc à l'école dans une atmosphère très particulière, où le temps s'est figé lorsqu'ils ont du quitter l'établissement, par l'arrière du bâtiment jusqu'au jardin botanique. 1.100 élèves pourront rechercher leurs effets personnels, sacs, plumiers. On n'en a pas encore croisé ce matin. Les élèves et enseignants ont toute la journée pour passer et on se doute que les mesures de sécurité, décriées il y a peu par les enseignants, seront améliorées".