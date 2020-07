L'autoroute E40/A3 fermée pour travaux nocturnes la semaine prochaine

L'autoroute E40/A3 sera fermée entrela sortie d'Alleur et l'échangeur de Loncin pendant la nuit du 8 au 9 juillet, afin de procéder à l'installation d'éléments de signalisation, a indiqué mercredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les deux sens de circulation sont concernés.



Le tronçon entre la sortie d'Alleur et l'échangeur de Loncin sera inaccessible aux automobilistes en raison de l'installation d'éléments de signalisation entre le mercredi 8 juillet à 21H et le jeudi 9 juillet à 03H00. L'autoroute devra également être réduite à deux voies de circulation ce même mercredi de 21H00 à 23H00 et jeudi de 3H00 à 5H00. Des déviations seront mises en place pour le trafic de transit depuis Namur (E42/A15) et Bruxelles (E40/A3) vers Aachen (E40/A3) et inversement. Le trafic sera également dévié depuis l'A602 via l'échangeur n°38 "Grosses-Battes" pour reprendre la N30, la N90, puis l'E25/A25 afin de regagner l'E40/A3 à l'échangeur de Cheratte. Les automobilistes se dirigeant vers Aachen (E40/A3) depuis Namur (E42/A15) et Bruxelles (E40/A3) seront invités à prendre la déviation depuis l'A602 via la sortie n°32 "Ans", puis la rue Jean Jaurès, la rue des Français, la rue d'Ans et la N20 (chaussée de Tongres), afin de regagner l'autoroute E40/A3 à l'échangeur n°33 "Rocourt". Les usagers qui se dirigeront vers Namur et Bruxelles depuis Aachen seront déviés depuis la sortie n°32 "Alleur", la rue Haie Leruth, rue du Vicinal, rue de l'Arbre Courte Joie, rue des Français et rue Jean Jaurès pour regagner l'autoroute à l'échangeur n°32 "Ans".

Les deux portiques placés dans la nuit de mercredi à jeudi prochain seront ornés par la suite de panneaux de signalisation. "Cette seconde opération sera également effectuée de nuit, pendant le mois d'août et nécessitera la fermeture de deux voies de circulation.", ajoute la Sofico.