L'échangeur de Cheratte fermé pendant plusieurs nuits

Plusieurs bretelles de l'échangeur de Cheratte subiront des travaux d'entretien et seront fermées durant plusieurs nuits à la circulation, a-t-on appris vendredi après-midi auprès de la SOFICO.

La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures ainsi que le Service Public de Wallonie entreprendront, à partir de lundi prochain, des travaux de rénovation des bretelles de l'échangeur de Cheratte de Liège (E40/A3 et E25/A25). Durant le chantier, l'échangeur devra être fermé pendant plusieurs nuits successives, soit du 8 octobre à 21h30 jusqu'au jeudi 11 octobre à 6h00. Des déviations seront d'ailleurs mises en place pour les automobilistes nocturnes via les échangeurs voisins. "Ces travaux consisteront à remplacer des luminaires, faucher les accotements, balayer, curer, peindre les New-Jersey, entretenir la signalisation, remplacer des grilles d'avaloir, remettre en état des catadioptres ainsi que nettoyer les trottoirs ou encore réparer les glissières métalliques et réaliser des marquages", a expliqué vendredi après-midi la SOFICO via un communiqué de presse.