L'épicerie de Jenny dans le viseur de l'AFSCA: les villageois se mobilisent pour la sauver

Dans le village de Sart-lez-Spa, sur la commune de Jalhay, l'"Epicerie Jenny" est bien connue des habitants. Sa propriétaire, âgée de 81 ans, la possède depuis 60 ans. Depuis le mois de juin dernier, elle enchaîne les mauvaises surprises. Elle a reçu six visites de l'agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) suite à une plainte déposée par un client. D'ici février, l'AFSCA doit encore en effectuer deux. L'agence lui reproche notamment la vente d'oeufs issus des poulaillers de voisins, dont la traçabilité n'est pas conforme ou encore la présentation de carottes pour animaux à même le sol devant le magasin.

Les villageois se mobilisent sur les réseaux sociaux

À bout de force, Jenny envisage de fermer son commerce dès que possible. Une fermeture anticipée puisque Jenny comptait prendre sa retraite en septembre prochain. Toutefois, pour de nombreux clients, ces multiples contrôles sont excessifs. Les villageois se sont donc mobilisés pour sauver cette épicerie centenaire. Pour certains, la gérante Jenny est une mascotte du village et l'épicerie l'âme du village. "C'est une institution", déclare l'un des habitants du quartier. "Vous avez besoin de quelque chose le dimanche, vous frappez à la porte, Jenny sera là pour vous donner ce qu'il vous manque", poursuit-il. "Jenny, on l'aime, c'est le centre du village. On ne comprend pas qu'on puisse faire cela à Jenny", confie une client de l'épicerie.

Sur les réseaux sociaux, les habitants ont lancé une pétition. En moins de 3h, elle a déjà recueilli plus de 500 signatures.