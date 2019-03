L'évasion des émeus de Theux: le dernier fuyard a été repéré à 7 km de là

Le dernier émeu a été repéré à Banneux, petit village de l'entité de Sprimont en province de Liège. Échappé de son enclos à 7 km de là, en compagnie de deux autres complices, il est le seul à n'avoir pas été rattrapé après deux semaines de cavale. Cet aspirant à la liberté totale a été aperçu par une dame qui a prévenu le propriétaire des volatiles, un maraîcher qui produit fruits et légumes bio dans la région. Celui-ci espère pouvoir saisir l'animal dans les jours qui viennent maintenant qu’il est localisé.

Le fugitif est habitué aux humains. Il n'est pas agressif mais avec ses 55 kilos, ses grosses pattes et sa pointe de vitesse, il ne sera pas facile à arrêter. Comment s'y prendra son maître? "Pas de matériel particulier. Il faut juste de l’énergie, pouvoir le jeter à terre et bloquer ses pattes", nous a-t-il expliqué par téléphone.

Quand il se tient bien droit, l'émeu est le deuxième plus grand oiseau du monde derrière l'autruche: 1m90. Il est capable de pointe de vitesse à 70km/h.

Nous avions réalisé un reportage à l'occasion de l'évasion des émeus. Nous vous invitons à le revoir.