Comment l'exposition Toutankhamon a-t-elle fait pour rencontrer un franc succès malgré la pandémie et deux confinements?

L'incroyable exposition Toutankhamon a survécu à deux confinements et a réussi, malgré tout, à attirer près de 180.000 visiteurs à Liège. Elle s'est refermée, le week-end dernier, sur un bilan positif malgré les circonstances.

Au sein de la gare des Guillemins, c'est le grand rangement. Les oeuvres qui ont été exposées dans le cadre de l'exposition Toutankhamon sont soigneusement emballées, protégées et puis rangées. Elles repartent dans leur musée.

En un peu plus d'un an, l'exposition "Toutankhamon" a attiré pas moins de 180.000 visiteurs du 14 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Alain Mager, administrateur délégué d'Europa Expo nous confie: "L'exposition est partie sur des chapeaux de roie avec plus de 100.000 visiteurs en trois mois, et puis, les deux fermetures nous ont obligés évidemment à prendre des mesures drastiques. Quand on a rouvert pour permettre aux visiteurs de devenir, on pouvait seulement accepter un tiers de la capacité potentielle de visiteurs..."

Et pour survivre à deux confinements, l'exposition a élargi ses horaires jusqu'à ouvrir ses portes à Noël et au Nouvel An.

"Nos équipes étaient déjà disponibles le matin à 9h15 pour accueillir le premiers visiteurs. On restait jusqu'à 18h30 pour accueillir les derniers et leur permettre de rester jusque que 20h30 à l'exposition", se targue Alain Mager.

Sans oublier les nouvelles mesures de sécurité pour rassurer les visiteurs et une prolongation autorisée des différentes collections.

Et Alain Mager de souligner les circonstances exceptionnelles de cette exposition: "Le hasard a fait aussi que les autres musées étant fermés, ils ont été plus collaborants pour nous permettre les prolongations malgré ces restrictions..."

Les organisateurs se penchent à présent sur une nouvelle exposition consacrée à Napoléon dès le 3 avril prochain avec toujours du gel à l' entrée et des distances de sécurité.