L'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne pourra désormais atterrir sur... 8 terrains de foot en plus: "Plus sécurisé et un gain de temps" (vidéo)

La province de Liège octroie une subvention à six communes afin qu'elles équipent leur terrain de football du système de balisage automatique pour les atterrissages nocturnes du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Au total, 8 terrains sont concernés.

Lorsqu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne se pose sur des terrains de football. Pratique lors des interventions nocturnes puisque ces sites profitent d'un éclairage. Il suffit d'y installer un système de balisage automatique. Tout passe par un modem installé dans un boîtier. Un coup de téléphone et la lumière à distance s'allume pendant une heure. Plus de 150 terrains en sont aujourd'hui équipés, essentiellement en région liégeoise. Et la Province vient d'octroyer une subvention à 6 communes supplémentaires. "C'est plus de sécurité, confie Olivier Pirotte, coordinateur opération du centre médical héliporté. Ensuite, c'est un gain de temps parce qu'on sait d'emblée qu'on va arriver sur un terrain qui va être éclairé, on ne doit pas attendre que des ressources terrestres arrivent pour allumer le terrain."

Bientôt, des terrains de football de Dison, Bassenge ou encore Herstal pourront aussi accueillir les équipes de secours mobilisés sur demande du 112. Coup de l'installation: 2.500 euros. En général, 30% des interventions se déroulent la nuit, soit entre 300 et 400 par an.