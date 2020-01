L'homme qui a abattu un cambrioleur en pleine nuit à Ferrières a été libéré sous conditions

L'occupant du château ayant tiré sur des cambrioleurs et tué un jeune homme à Ferrières, dans la nuit de mardi à mercredi, a été libéré sous conditions, a indiqué jeudi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.



L'homme a été entendu par le juge d'instruction durant la journée de jeudi. Le sexagénaire est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le juge d'instruction n'avait pas assez d'éléments permettant de déterminer une intention de tuer le jeune homme né en 1998. Le propriétaire aurait expliqué avoir agi dans le but de leur faire peur. Libéré sous conditions, il devra donc comparaître pour homicide involontaire.

Durant la nuit de mardi à mercredi, plusieurs individus ont tenté de s'introduire à l'aide d'une échelle au domicile d'un homme à Ferrières dans le but d'y dérober des statues. Le châtelain, réveillé par des bruits, avait surpris les cambrioleurs et ouvert le feu. L'un des suspects a été touché dans le dos alors qu'il tentait de fuir et a succombé à ses blessures quelques instants plus tard dans le bois bordant le château. Les trois personnes accompagnant le jeune défunt lors du cambriolage, dont le père et le frère, ont également été auditionnées. Elles ont nié s'être rendues sur place pour voler et ont été relaxées.